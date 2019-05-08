Посидят ещё. Суд огласил приговор футболистам-драчунам

Сегодня, 8 мая, суд вынес приговор по громкому делу известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент Накануне.RU.

Александра Кокорина приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Учитывая время, проведенное в СИЗО, игроку “Зенита” остается сидеть примерно семь месяцев.

Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Ему осталось отбыть примерно шесть месяцев. Об этом сообщает Mash.

Напомним, бывшие игроки сборной России, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являлись фигурантами дела об избиении людей в Москве. Недавно чиновник Минпромторга России Денис Пак рассказывал, как Александр Кокорин бил его стулом по голове.

Уже в ходе судебных заседаний становились известны различные подробности: оказалось, что драка с водителем Виталием Соловчуком якобы завязалась из-за того, что тот назвал спортсменов "петухами". Перед этим Кокорин с Мамаевым потратили в развлекательных заведениях 400 тысяч рублей.

Недавно Александр Кокорин признался, что рассчитывает на то, что "Зенит" даст ему медаль за победу в чемпионате России. Ранее футболист заявлял, что "полностью усвоил полученный урок".