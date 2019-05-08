Политика Трампа привела к резкому снижению китайских инвестиций в экономику США

Торговая война между Пекином и Вашингтоном привела к рекордному сокращению прямых инвестиций из Китая в США. Как сообщает South China Morning Post, по итогам 2018 г. они сократились на 83%, составив 5 млрд долларов. Годом ранее прямые иностранные инвестиции из КНР в американскую экономику составили 29 млрд, а пиковым стал 2016 г., когда было получено 46 млрд долларов.

Такая ситуация связана с намерением администрации Дональда Трампа усилить контроль за китайскими инвестициями, особенно в технологии, которые могут представлять государственную тайну.

В последние годы ужесточила контроль за вывозом капитала и КНР. Правительство запретило китайским инвесторам вкладываться в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса и в других секторах экономики. В прошлом году ряд компаний из Поднебесной, сделавших покупки в этих секторах в 2015 и 2016 гг., распродали эти активы на миллиарды долларов, чтобы вернуть капиталы в Китай для стимулирования внутреннего спроса.

Напомним, в ходе второго саммита "Одного пояса - одного пути" среди тезисов в речи председателя КНР Си Цзиньпина прозвучали и ответы на требования США. Китайский лидер упомянул, что Пекин не будет проводить девальвацию юаня, принуждать зарубежные компании к передаче интеллектуальной собственности, а также упростит условия для иностранных инвестиций в экономику КНР.

Однако, по мнению Белого Дома, американо-китайские переговоры продвигаются слишком медленно, и в преддверии их 11-го раунда в США задумались об очередном повышении пошлин на импорт.