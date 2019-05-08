08 Мая 2019
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Общество В России

Суд из-за квартиры хоккеиста Фролова и певицы Началовой отложен

В Москве приостановлено судебное разбирательство по иску компании "Весенние инвестиции" к хоккеисту Александру Фролову и певице Юлии Началовой. Артистка скончалась в середине марта. Дело продолжат рассматривать после того, как будет определен правопреемник скончавшейся звезды.

Фролов и Началова некоторое время жили вместе, их даже называли гражданскими супругами. Отношения они не оформляли, в итоге уже после расставания пары возник финансовый спор из-за квартиры. В денежном эквиваленте материальные претензии оцениваются примерно в 26 млн руб.

Юлия Началова страдала от нескольких сложных заболеваний, в том числе от подагры.

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Суд из-за квартиры хоккеиста Фролова и певицы Началовой отложен

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Теги: александр фролов и юлия началова, суд, квартирный вопрос



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