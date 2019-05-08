08 Мая 2019
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"На что только не идут брошенные женщины": экс-жена Пескова рассказала о жизни с бритой головой

Бывшая жена пресс-секретаря российского президента Екатерина Солоцинская (43) рассказала, как за год изменилась ее жизнь. Год назад женщина приняла решение обрить голову.

До кардинальной смены имиджа экс-супруга Дмитрия Пескова была блондинкой и носила чуть вьющиеся волосы.

"Ровно год назад я решилась на одну из тех вещей, которые, как мне кажется, должен попробовать в жизни каждый - сбрила фактически под ноль свои волосы. Многие думали тогда, что я либо серьёзно заболела, либо просто сошла с ума. Как написала одна из "доброжелательниц": "На что только не идут бедные брошенные женщины, чтобы привлечь к себе внимание!" – пишет Екатерина в Instagram. Кстати, примерно тогда стало известно о помолвке Солоцинской с ее молодым бойфрендом.

Теперь мать троих детей перечисляет плюсы обритой головы. "Качество волос ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшилось - фактически они стали ничуть не хуже, чем были 25 лет назад!" – восхищается Екатерина. По ее словам, такая "прическа" экономит время и деньги на укладки и стрижки, уважение незнакомых людей возрастает: "разговаривают максимально вежливо (кто его знает, почему она бритая!)".

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"На что только не идут брошенные женщины": экс-жена Пескова рассказала о жизни с бритой головой

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Теги: екатерина солоцинская, дмитрий песков, стрижка, бритая голова, смена имиджа



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