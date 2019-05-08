Семь туристов из Новосибирска пропали без вести после схода лавины на Алтае

На Алтае семеро туристов попали под лавину и пропали без вести.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сегодня утром поступила информация, что в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района еще 6 мая под лавину попала туристическая группа из Новосибирска в составе девяти человек. Двое из них самостоятельно выбрались и сообщили о произошедшем. Судьба семерых остается неизвестной.

Для поисковых работ в ближайшее время на место вылетает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета. Будет задействовано два вертолета.

Как сообщало Накануне.RU, в марте семь лыжников попали под снежную лавину на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии. Один из туристов погиб, еще один получил серьезные травмы.