Иран прекращает выполнение ряда обязательств по ядерной сделке

Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о своем решении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе.

Президент Ирана Хасан Роухани подтвердил эту информацию. Он заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры.

В Елисейском дворце уже заявили, что государства, подписавшие соглашение, оставляют за собой право запустить механизм возврата к санкциям, сообщает Regnum.

В 2015 году Иран и еще 6 стран мира, именуемых международными посредниками - это Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия - подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Ровно год назад президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки, которую до этого неоднократно критиковал, обвиняя Тегеран в нарушениях соглашения.