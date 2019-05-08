08 Мая 2019
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Спорт За рубежом

"Ливерпуль" совершил невероятный камбэк и вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" совершил невероятный камбэк в Лиге чемпионов, обыграв испанскую "Барселону" со счетом 4:0 после гостевого поражения 0:3.

В составе английского клуба по дублю оформили Дивок Ориги и вышедший на замену во втором тайме Жоржиньо Вайналдум.

Отметим, что матч пропускали одни из лидеров "красных" Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Первый сидел на трибунах в футболке с надписью "Never give up" ("Никогда не сдавайся").

Английский клуб в девятый раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов, а также стал третьим клубом в истории данного турнира, вышедшим в финал после крупного поражения в первой игре. Как отмечает портал sport24.ru, ранее в полуфинале ЛЧ подобное удавалось только "Барселоне" в сезоне-1985/86 и "Панатинаикосу" в сезоне-1970/71.

Финал ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде. Соперником подопечных Юргена Клоппа станет победитель пары "Тоттенхэм" - "Аякс".

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"Ливерпуль" совершил невероятный камбэк и вышел в финал Лиги чемпионов

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Теги: Ливерпуль, Барселона, Лига чемпионов, финал



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