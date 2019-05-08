08 Мая 2019
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Общество Тюменская область

Реклама и горы мусора. Тюменка навестила могилу деда, но нашла на ее месте свалку

На кладбище посёлка Винзили в 40 км от Тюмени после Радоницы остались кучи неубранного мусора, в том числе прямо на могилах, а на крестах появились визитки ритуальной конторы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом "ВКонтакте" рассказала пользователь Лилия П. Она пришла на девятый день после Пасхи на могилу к деду, которая оказалась "полностью засыпана мусором".

"Деревья повалены ураганом ещё в прошлом году, их тоже никто не убирает. Зато реклама везде, даже в кресты визитки вставлены", - отмечает она.

Комментаторы отметили, что "представители ритуального бизнеса – самые "отбитые" в плане наживы люди, не имеющие ничего святого", кто-то предположил, что скоро из-за условий похорон покойников начнут закапывать "прямо в огородах".

Кладбище мусор реклама Винзили(2019)|Фото: vk.com, Лилия П.

Кладбище мусор реклама Винзили(2019)|Фото: vk.com, Лилия П.

Кладбище мусор реклама Винзили(2019)|Фото: vk.com, Лилия П.

Кладбище мусор реклама Винзили(2019)|Фото: vk.com, Лилия П.

Напомним, ранее в закрытом южноуральском Озёрске ритуальная служба прорекламировала свои услуги прямо на надгробиях.

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Реклама и горы мусора. Тюменка навестила могилу деда, но нашла на ее месте свалку

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Теги: Радоница, Винзили, кладбище, реклама, ритуальные услуги



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