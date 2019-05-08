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Происшествия В России

СК назвал имена подозреваемых по делу о загрязнении нефти в "Дружбе"

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщается в Facebook на странице ведомства.

Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что по делу задержаны четыре человека. Они находятся в СИЗО.

По данным следствия, шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, с августа 2018 по апрель 2019 года совершали многократные хищения нефти. Ущерб оценивается как минимум в 1 млн рублей.

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемого из России топлива были обнаружены 19 апреля. Транзит ограничили Белоруссия, Польша и Чехия.

По словам президента России Владимира Путина ситуация с некачественной нефтью нанесла России серьезный имиджевый, материальный и экономический ущерб, а также показала необходимость перемен в системе контроля.

Ранее белорусское предприятие пожаловалось на ухудшение качества российского топлива, в частности на завышенное содержание хлорорганических соединений. Позже стало известно о планах "Белнефтехима" потребоватьот "Транснефти" компенсацию за поставку топлива.

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СК назвал имена подозреваемых по делу о загрязнении нефти в "Дружбе"

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Теги: дружба, нефть, загрязнение



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