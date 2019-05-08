Власти Зауралья предупреждают граждан об аномально жаркой погоде

С 7 по 12 мая в Курганской области ожидается аномально жаркая погода - столбик термометра может подняться до +36 градусов.

Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В эти дни категорически запрещены любые действия с открытым огнем, посещение лесов, проведение огневых работ на предприятиях, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора.

Напомним, что из-за сильного ветра 4 и 5 мая регион охватили пожары, огнем были уничтожены десятки жилых домов.