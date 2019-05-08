В Екатеринбурге эвакуировали четыре торговых центра, институт и деловой центр

Екатеринбург с самого утра накрыла новая волна минирования. По данным очевидцев, на данный момент эвакуировали четыре торговых центра: "Свердловск", "Карнавал", "Палладиум", "Академ", а также здание делового центра на Шейнкмана, 9, и института "Уралмашзавода" на Машиностроителей, 19, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Хорошая эвакуация. Вообще-то людей надо отвести на безопасное расстояние, но зачем оно надо?" - недоумевает один из пользователей группы "Типичный Екатеринбург".

Также некоторые уральцы возмущаются, что из-за "минирования" ТРЦ не сходят в кино, а "деньги уже отдали".

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил агентству, что комментарий будет готов по итогам уже начавшихся проверок.