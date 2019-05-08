Ключевой полузащитник "Урала" Николай Димитров может пропустить остаток сезона

Футболисты екатеринбургского "Урала" продолжают подготовку к матчу 28-го тура Российской Премьер-лиги против "Оренбурга".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, подопечные Дмитрия Парфенова работают на поле "СКБ-Банк Арены": во вторник занятие было посвящено тактической подготовке и отработке ударов по воротам.

Во вчерашней тренировке не принял участия ключевой полузащитник команды Николай Димитров, получивший повреждение в поединке против московского "Спартака". Как отметили в пресс-службе, его участие в оставшихся матчах сезона находится под вопросом.

В нынешнем сезоне Димитров провел за "Урал" 31 матч и забил шесть голов.

Напомним, в игре со "Спартаком" на "Екатеринбург-Арене" был установлен рекорд посещаемости.