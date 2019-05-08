Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме и призналась в любви к нему

Звезда Playboy Памела Андерсон (51) навестила Джулиана Ассанжа (47) в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне. Это первый посетитель основателя Wikileaks с тех пор, как его арестовали в посольстве Эквадора в апреле этого года.

После посещения заключенного актриса и модель встретилась с журналистами. Она отметила, что Ассанж "не заслуживает того, чтобы находиться в тюрьме строгого режима". Сейчас, по словам Памелы, Джулиан отрезан от всего мира, в том числе от его детей, он не имеет доступа к информации.

"Он хороший, невероятный человек, которого я люблю. Я даже не могу себе представить, через что он прошел", - заявила Андерсон.

Звезда неоднократно навещала Ассанжа в течение семи лет, что он жил безвыходно в посольстве Эквадора в Лондоне. Эти визиты способствовали распространению слухов о романе Памелы и Ассанжа, хотя оба говорили, что у них только дружеские теплые чувства.

Вместе с Андерсон к Ассанжу пустили главного редактора Wikileaks Кристинна Храфнссона. Он сказал, что встреча Джулиана и Памелы была "довольно эмоциональной". "Я был шокирован, увидев своего друга, интеллектуала, издателя, журналиста, человека, который изменил мир журналистики, сидящим в тюрьме строгого режима", - рассказал Храфнссон.

Эквадор выдал Ассанжа британским властям 11 апреля. 1 мая журналисту был назначен тюремный срок на год, также решается вопрос об экстрадиции Ассанжа в США.