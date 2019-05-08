Суд смягчил приговор уральскому "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга смягчил наказание екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому, которого прозвали "ловцом покемонов" из-за игры в "Pokemon Go" в Храме-на-Крови. Ходатайство было удовлетворено из-за частичной декриминализации статьи 282 УК. У себя на странице в социальной сети "ВКонтакте" блогер написал, что его условный срок отменили, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мой условный срок отменили, теперь я полностью свободный человек. Готовы идти в контр-атаку? Впереди Европейский суд по правам человека", - сообщил он подписчикам.

Судимость была снята по экстремистской статье. В итоге наказание Соколовского составило шесть месяцев ограничения свободы, которое уже считается отбытым.

Добавим, что суд четыре раза переносил заседание по делу уральского блогера.

Напомним, что Соколовского судили после того, как в начале августа 2016 года молодой человек снял на видео процесс ловли покемонов в Храме-на-Крови и выложил ролик в интернет. После этого правоохранители из подразделения по борьбе с экстремизмом организовали проверку, и видео в храме оказалось едва ли не самым безобидным из установленных в ходе его активной деятельности правонарушений. Изначально суд приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно, но позже ему смягчили приговор до двух лет и трех месяцев условно с испытательным сроком два года.

Ходатайство о смягчении приговора уральскому блогеру подал его адвокат.