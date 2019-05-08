08 Мая 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре чиновница извинилась за совет местным жителям "поднять пятые точки"

Начальник отдела информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района Любовь Иванцова извинилась перед жителями поселков Лямино и Сытомина, которым она ранее предложила "поднять пятые точки", либо переехать, передает корреспондент Накануне.RU.

Скандал разгорелся в паблике "Глава в районе". Жители Сургутского района были возмущены десятидневным закрытием понтонной переправы, которая связывает поселения с большой землей. Любовь Иванцова, зарегистрированная в соцсетях под именем Любови Куриленко призвала недовольных переехать в другой поселок или "поднять пятую точку и сделать хоть что-то вместо того, чтобы ныть".

Ветку с комментариями удалили, однако скриншоты переписки разлетелись по интернету.

Ситуацию был вынужден прокомментировать глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Считаю недопустимым некорректное поведение муниципальных служащих всех рангов. В том числе, негативные комментарии в социальных сетях. Если это был личный аккаунт муниципального служащего, то она выразила свое личное мнение, никак не совпадающее с мнением администрации Сургутского района. Комиссией по этике будет проведена служебная проверка по факту данной публикации. И если вина муниципального служащего подтвердится - будет принято решение о его наказании", - сообщил Андрей Трубецкой, пообещав проинформировать об итогах проверки в течение месяца.

Вчера вечером чиновница написала в социальной сети пост с извинениями. Она отметила, что эта ситуация стала для нее "большим уроком".

"Приношу извинения жителям Лямина и Сытомина, кого задело мое высказывание. Я действительно была неоправданно резка в своем комментарии, направленном в адрес двух конкретных жительниц этого поселения. Мне было реально очень обидно за работу, которую проделали мои коллеги по обеспечению безопасного прохождения периода ледохода на реке Лямин.

Готовиться к нему они начали за два месяца. Завозили лекарства, продукты, заполняли склады предметами первой необходимости, горючим, на случай резкого похолодания, также они предусмотрели работу санавиации, обеспечили круглосуточное дежурство у реки - колоссальный труд многих и многих людей, в том числе и чиновников!" - прокомментировала она свое высказывание.

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В Югре чиновница извинилась за совет местным жителям "поднять пятые точки"

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Теги: глава в районе, андрей трубецкой, любовь куриленко, любовь иванцова, пятые точки



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