Принц Уильям злорадствует над младшим братом, который теперь не высыпается из-за рождения ребенка

Принц Уильям пошутил над младшим братом, принцем Гарри, который в понедельник, 6 мая, впервые стал отцом.

У 36-летнего Уильяма, который в будущем станет королем Великобритании, уже трое детей, младшему из которых недавно исполнился год. Журналисты встретили Уильяма и его жену Кейт Миддлтон (37) на открытии королевской регаты и попросили прокомментировать прибавление в семействе герцога и герцогини Сассекских.

Уильям и Кейт признались, что пока не видели новорожденного племянника. "Мы очень взволнованы. С нетерпением ждем встречи с ним в ближайшие дни, когда все уляжется. Я, честно говоря, очень рад видеть моего брата, лишенного сна", - иронизирует Уильям. Ранее Гарри признался журналистам, что в день родов своей жены спал всего два часа.

Кейт Миддлтон добавила, что весна – прекрасное время года для рождения ребенка, так что Меган и Гарри очень повезло. У Кейт, кстати, двое из троих детей тоже родились весной – всего две недели назад отмечали день рождения принца Луи, а неделю назад – день рождения принцессы Шарлотты.