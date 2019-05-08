Более 120 рабочих эвакуировали на руднике в Якутии

Из рудника АЛРОСА в Якутии эвакуированы рабочие из-за высокой концентрации метана. ЧП произошло в подземных выработках кимберлитовой трубки "Удачная".

Как передает телеканала "Якутия 24", из рудника экстренно выведены на поверхность 126 горняков.

Рудник простаивает, работы в нем приостановлены до полной дегазации. Для выяснения причин произошедшего будет создана комиссия, сообщил главный инженер АЛРОСА Андрей Черепнов.

Напомним, в 2017 году затопило шахту "Мир", которая принадлежит компании. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день подняли на поверхность еще одного шахтера, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остались под завалами, спасти их не удалось.

В ноябре того же года директор и главный инженер Мирнинского ГОКа были уволены из-за аварии на руднике "Мир".