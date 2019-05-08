"За спасение евреев Европы от геноцида". В Сургуте к 9 мая разместили баннер в честь генералиссимуса Победы

В Сургуте активисты разместили возле одного из домов баннер с благодарностью Иосифу Сталину за "освобождение евреев Европы от геноцида", передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Его разместили члены правозащитной организации "Правоведы" при поддержке жителей района Черный мыс. Пользователи соцсетей отметили, что "Сталин всю Европу спас", а также что "он спас весь мир от геноцида".

Напомним, 15 сентября 2016 г. горожане установили бюст Сталина на набережной реки Обь. Монумент создали и поставили на народные пожертвования. Мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса. После его поместили на "ответственное хранение" в управление лесопаркового хозяйства.