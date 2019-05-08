"За спасение евреев Европы от геноцида". В Сургуте к 9 мая разместили баннер в честь генералиссимуса Победы
В Сургуте активисты разместили возле одного из домов баннер с благодарностью Иосифу Сталину за "освобождение евреев Европы от геноцида", передаёт корреспондент Накануне.RU.
Его разместили члены правозащитной организации "Правоведы" при поддержке жителей района Черный мыс. Пользователи соцсетей отметили, что "Сталин всю Европу спас", а также что "он спас весь мир от геноцида".
Напомним, 15 сентября 2016 г. горожане установили бюст Сталина на набережной реки Обь. Монумент создали и поставили на народные пожертвования. Мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса. После его поместили на "ответственное хранение" в управление лесопаркового хозяйства.