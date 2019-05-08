08 Мая 2019
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Самбурская разругалась с режиссером и ушла из Московского театра на Малой Бронной

Актриса Настасья Самбурская покинула Московский драматический театр на Малой Бронной. О причинах своего внезапного ухода она рассказала в своем Instagram.
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По словам Самбурской, она планировала увольняться, завершив сезон, но не могла "подставить" труппу и своих зрителей, уже купивших билеты. Актриса утверждает, что режиссер Антон Яковлев решил заменить ее как можно скорее и вывел из спектаклей, билеты на которые были уже распроданы.

Настасья заявила, что хотела поступить "по-хорошему", но подобное "свинство" в свой адрес терпеть не намерена. Также Самбурская извинилась перед зрителями и призвала их сдать билеты, купленные на ее спектакли.

Как отмечает ПолитЭксперт, артистка работала в театре около 10 лет.

Как сообщало Накануне.TV, осенью прошлого года Самбурская записала инструкцию "Как попасть в кино, сериал, рекламу".

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Самбурская разругалась с режиссером и ушла из Московского театра на Малой Бронной

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Теги: Самбурская, театр, режиссер



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