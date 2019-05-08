В Березниках по делу о гибели работников "Уралхима" арестованы технолог агрегата и два начальника смены

Арестованы три сотрудника березниковского филиала "Уралхима", которых подозревают в гибели коллег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

Читайте также: Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность

Под стражу отправились технолог агрегата и два начальника смены. Вскоре им предъявят обвинение.

Напомним, утром 6 мая в филиале "Уралхима" "Азот" в Березниках во время ремонта на производстве аммиака произошел хлопок. В результате несчастного случая погибли трое рабочих, ещё один находится в больнице. В компании назвали трагедию несчастным случаем. Сотрудники СК возбудили уголовное дело, а прокуратура в рамках собственной проверки взяла его расследование на контроль. Семьи погибших рабочих получат от предприятия матпомощь.