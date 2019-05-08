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Происшествия Пермский край

В Березниках по делу о гибели работников "Уралхима" арестованы технолог агрегата и два начальника смены

Арестованы три сотрудника березниковского филиала "Уралхима", которых подозревают в гибели коллег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.
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Под стражу отправились технолог агрегата и два начальника смены. Вскоре им предъявят обвинение.

Напомним, утром 6 мая в филиале "Уралхима" "Азот" в Березниках во время ремонта на производстве аммиака произошел хлопок. В результате несчастного случая погибли трое рабочих, ещё один находится в больнице. В компании назвали трагедию несчастным случаем. Сотрудники СК возбудили уголовное дело, а прокуратура в рамках собственной проверки взяла его расследование на контроль. Семьи погибших рабочих получат от предприятия матпомощь.

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В Березниках по делу о гибели работников "Уралхима" арестованы технолог агрегата и два начальника смены

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Теги: Азот, Уралхим, взрыв, рабочий



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