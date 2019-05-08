Глава Российского баскетбольного союза Андрей Кириленко перенес операцию на плече

Президент российской федерации баскетбола, экс-участник сборной России Андрей Кириленко (38) перенес операцию на плече. По словам спортивного чиновника, о себе дала знать старая травма.

Кириленко опубликовал в Instagram фото из больничной палаты, сделанное, очевидно, перед операцией. "Ну что, отголоски карьеры дают о себе знать)) оказывается 10 лет у меня было разорвано плечо. только недавно обнаружили. Поэтому оперируем, - пишет Андрей и успокаивает своих поклонников: Ребята , травмы неотъемлемая часть баскетбола. Не отчаивайтесь, лечите свои болячки и с новыми силами за работу. Всем спасибо что переживаете и поддерживаете. Плечо чувствует себя нормально, всем большой привет".

Кириленко – один из самых титулованных российских баскетболистов. Заслуженный мастер спорта России. С 2015 года возглавляет РФБ. За профессиональную карьеру выступал за такие клубы как ЦСКА, "Юта Джаз", "Бруклин Нетс".