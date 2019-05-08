Глава Российского баскетбольного союза Андрей Кириленко перенес операцию на плече

08 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Глава Российского баскетбольного союза Андрей Кириленко перенес операцию на плече

Президент российской федерации баскетбола, экс-участник сборной России Андрей Кириленко (38) перенес операцию на плече. По словам спортивного чиновника, о себе дала знать старая травма.

Кириленко опубликовал в Instagram фото из больничной палаты, сделанное, очевидно, перед операцией. "Ну что, отголоски карьеры дают о себе знать)) оказывается 10 лет у меня было разорвано плечо. только недавно обнаружили. Поэтому оперируем, - пишет Андрей и успокаивает своих поклонников: Ребята , травмы неотъемлемая часть баскетбола. Не отчаивайтесь, лечите свои болячки и с новыми силами за работу. Всем спасибо что переживаете и поддерживаете. Плечо чувствует себя нормально, всем большой привет".

ÐÐ½Ð´Ñ€ÐµÐ¹ ÐšÐ¸Ñ€Ð¸Ð»ÐµÐ½ÐºÐ¾|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/ak47russ

Кириленко – один из самых титулованных российских баскетболистов. Заслуженный мастер спорта России. С 2015 года возглавляет РФБ. За профессиональную карьеру выступал за такие клубы как ЦСКА, "Юта Джаз", "Бруклин Нетс".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Российского баскетбольного союза Андрей Кириленко перенес операцию на плече

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: андрей кириленко, спортивная травма, плечо, баскетбол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 233

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети