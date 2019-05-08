Алина Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира. Медведева - третья

Международный союз конькобежцев (ISU) подвел итоги очередного сезона. В рейтинге у женщин-фигуристок первое место заняла Алина Загитова (18 мая девушка отметит 17-й день рождения). Действующая олимпийская чемпионка в этом году не без труда завоевала единственный трофей, который до сих пор ей не покорялся – "золото" чемпионата мира. При этом Загитова не была первой ни на чемпионате Европы, ни даже на чемпионате России.

Второе место у японки Сатоко Мияхары. 21-летняя звезда фигурного катания не смогла подняться на пьедестал ЧМ, но на других стартах сезона проявила себя, в частности, лидировала на двух этапах Гран-при. Тем не менее, Загитова опережает Мияхару в рейтинге ISU почти на тысячу баллов.

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Замыкает тройку лидеров 19-летняя Евгения Медведева. Для нее последние два сезона были очень сложными. После "серебра" Олимпиады-2018 Женя перешла к новому тренеру – канадскому специалисту Брайану Орсеру. В итоге почти весь сезон бывшая ученица Этери Тутберидзе не могла выдать чистых прокатов, раскаталась Медведева только к заключительным стартам. Поборовшись с Елизаветой Туктамышевой за попадание в сборную России на Чемпионат мира, Евгения сумела сконцентрироваться и заняла третье место на ЧМ в Японии.

В десятке лучших фигуристок планеты оказались также Станислава Константинова (9) и Софья Самодурова (10). Обе девушки в этом году становились участницами сборной России на международных соревнованиях, Самодурова стала Чемпионкой Европы.