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Второй пилот "Суперджета" спас КВС, вернувшись в кабину горящего самолета

Пользователи, пересматривающие многочисленные кадры пожара на борту SSJ-100  в Шереметьево, обратили внимание на кабину пилотов, охваченную пламенем.

На кадрах одной из съемок видно, что второй пилот сначала покидает кокпит через форточку, спускаясь по тросу, но затем возвращается: с разбега забирается по надувному трапу. А потом спускается и выносит на руках командира воздушного судна (КВС) Дениса Евдокимова.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на отца КВС Александра Евдокимова, командир экипажа приказал второму пилоту выбираться, а сам оставался в самолете до последнего.

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Стоит отметить, что появившаяся ранее информация о том, что, якобы, открытая в кабине пилотов форточка способствовала распространению огня в салоне, не выдерживает никакой критики. Кокпит с закрытой дверью никак не сообщается с салоном, к тому же горение происходило в хвостовой части, и гораздо больше воздуха туда поступало из открытых аварийных выходов.

Катастрофа самолета SSJ-100 произошла 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа (погиб бортпроводник).

 

 

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Второй пилот "Суперджета" спас КВС, вернувшись в кабину горящего самолета

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Теги: суперджет, катастрофа в шереметьево, квс, второй пилот



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