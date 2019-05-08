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Тюменец ограбил магазин на почве конфликтов с женой из-за безденежья

Сотрудники полиции Тюмени задержали местного безработного жителя после разбойного похищения денежных средств из продуктового магазина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе местного управления МВД России.

Установлено, что в день преступления 30-летний мужчина зашёл в магазин на улице Республики и, осмотрев помещение, вышел на некоторое время. Надев куртку с капюшоном и вооружившись кухонным ножом, мужчина вернулся, подошёл к продавцу и начал угрожать расправой. Затем, схватив девушку за шею, он открыл кассовый аппарат, откуда похитил денежные средства в размере 20 тысяч рублей.

Личность злоумышленника была установлена после просмотра записей с камер видеонаблюдения и составления ориентировки на подозреваемого. После задержания безработный тюменец пояснил свой поступок систематическими конфликтами с супругой из-за безденежья в семье. На этой почве он решил заполучить деньги любыми способами, а затем уехать от жены в Москву. Однако, поняв, что сумма добытых средств не соответствует ожиданиям, всё же остался в Тюмени и тратил награбленное "на жизнь".

По факту разбойного нападения на магазин возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Тюменец ограбил магазин на почве конфликтов с женой из-за безденежья

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Теги: Тюмень, разбой, разбойное нападение, магазин



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