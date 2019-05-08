Невъездной на Украину актёр Мерзликин пересёк госграницу через поле

Российский актёр Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, пересёк госграницу Украины в поле.

Соответствующее видео артист опубликовал в своём Instagram.

"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещён, но я решил воспользоваться моментом", — прокомментировал он свой поступок.

При этом самой чётко обозначенной государственной границы не видно на кадрах продемонстрированного видеоролика.