08 Мая 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Невъездной на Украину актёр Мерзликин пересёк госграницу через поле

Российский актёр Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, пересёк госграницу Украины в поле.

Соответствующее видео артист опубликовал в своём Instagram.

"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещён, но я решил воспользоваться моментом", — прокомментировал он свой поступок.

При этом самой чётко обозначенной государственной границы не видно на кадрах продемонстрированного видеоролика.

Андрей Мерзликин, граница Украины, пересечение украинской границы(2019)|Фото: Instagram

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Невъездной на Украину актёр Мерзликин пересёк госграницу через поле

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Теги: Андрей Мерзликин, Украина, граница



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