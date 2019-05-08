СМИ: США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

Вашингтон намерен отправить военный плавучий госпиталь к границам Венесуэлы на фоне продолжающегося кризиса в латиноамериканской стране, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Как передаёт РБК со ссылкой на Reuters, судно отправится в июне и будет курсировать в Карибском море, у берегов Центральной и Южной Америк в течение пяти месяцев.

Пенс уточнил, что цель мероприятий — помощь венесуэльским беженцам.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Хуан Гуайдо, провозгласивший себя и.о. президента Боливарианской республики, провёл очередную неудачную попытку госпереворота, которая была пресечена правительственными силами. В управлении кризисом наблюдатели винят Вашингтон, который в свою очередь выразил готовность оказать военную поддержку так называемому лидеру венесуэльской оппозиции, если такое решение примет глава Белого дома Дональд Трамп.