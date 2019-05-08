СМИ: США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

08 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

СМИ: США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

Вашингтон намерен отправить военный плавучий госпиталь к границам Венесуэлы на фоне продолжающегося кризиса в латиноамериканской стране, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Как передаёт РБК со ссылкой на Reuters, судно отправится в июне и будет курсировать в Карибском море, у берегов Центральной и Южной Америк в течение пяти месяцев.

Пенс уточнил, что цель мероприятий — помощь венесуэльским беженцам.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Хуан Гуайдо, провозгласивший себя и.о. президента Боливарианской республики, провёл очередную неудачную попытку госпереворота, которая была пресечена правительственными силами. В управлении кризисом наблюдатели винят Вашингтон, который в свою очередь выразил готовность оказать военную поддержку так называемому лидеру венесуэльской оппозиции, если такое решение примет глава Белого дома Дональд Трамп.

Хуан Гуаидо, Венесуэла, восстание(2019)|Фото: AP Photo / Fernando Llano

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: США, Венесуэла, корабль, госпитальный корабль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 223

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети