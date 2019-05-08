В России продолжают дорожать лекарства

Рост цен на лекарства продолжается в России.

Так, шестой месяц подряд дорожает "Валидол", сообщает Росстат. Стоимость на седативный препарат в апреле увеличилась на 2,9%, в марте — 3,6%, в феврале — 5,8%, в январе — 10,5%. В декабре и ноябре лекарство подорожало на 15,2% и 15,4% соответственно.

Кроме того, подорожали такие препараты, как "Левомеколь" (2,7%), "Лоратадин" и "Офтан Катахром" (2,3%). "Линекс", "Корвалол", "Бромгексин", йод и бинты возрасли в цене на 0,8-1,3%, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось ранее, в Россию будет прекращен ввоз антисептического спрея "Септолете плюс" и ряда других лекарств, сообщил Росздравнадзор. Спрей против инфекций полости рта и глотки не будет поставляться в страну из-за проблем с эффективностью и безопасностью лекарства.

Кроме того, с 1 апреля 2020 г. из-за производственных причин прекращается поставка противоопухолевого препарата "Мюстофоран", а также противовирусного препарата "Интрон А", который применяется для лечения СПИДа. Производство последнего остановлено.