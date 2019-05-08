"Аэрофлот" начал выплату компенсаций пострадавшим пассажирам

Авиакомпания "Аэрофлот" приступила к выплате первых компенсаций пассажирам, попавшим в авиакатастрофу в московском аэропорту Шереметьево.

По словам представителей компании, компенсации уже перечислены четверым госпитализированным пассажирам и еще одному не пострадавшему, сообщает РИА "Новости".

Перевозчик выплатит по 5 млн руб. за каждого погибшего в авиакатастрофе. По 1 млн руб. получат пассажиры, которым не потребовалась госпитализация и по 2 млн руб. — те, кто попал в больницы 5 мая.

Как сообщалось ранее, "Аэрофлот", которой принадлежал сгоревший в московском аэропорту Шереметьево SSJ-100, намерена выплачивать среднемесячную заработную плату погибшего в катастрофе бортпроводника Максима Моисеева его семье.

"Аэрофлот" с мая 2019 года будет ежемесячно перечислять среднемесячную заработную плату Максима с учетом индексации его семье вплоть до совершеннолетия его младшего брата Артема 2015 года рождения", — говорится в письме перевозчика сотрудникам.

В Министерстве транспорта России считают, что пока нет оснований для приостановки эксплуатации Superjet 100. Между тем, на сайте Change.org после трагедии появилась петиция с требованием запретить эксплуатацию самолета.