Военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика из Екатеринбурга

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего жителя Екатеринбурга Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, ребенок мечтал проехать на боевом танке. Его мечта сбылась: во время генеральной репетиции парада Победы мальчик проехал на танке Т-72Б3 и бронемашине "Тигр" по центральной площади Екатеринбурга.

С просьбой к командующему войсками ЦВО обратились родители Максима. Во время личного приема генерал Лапин вручил семье приглашения на парад Победы 9 мая в Екатеринбурге, а также пообещал прокатить ребенка на танке.

Ребенка на инвалидном кресле во время поездки на танке и на бронемашине сопровождали врачи и родители.

Кроме того, командующий ЦВО пообещал устроить и другим детям, которые страдают спинальной мышечной атрофией, поездку на полигон Свердловский под Екатеринбургом для знакомства с боевой техникой. На специальном автобусе в сопровождении медиков офицеров дети смогут погрузиться в армейские будни.