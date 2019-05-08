Военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика из Екатеринбурга

08 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика из Екатеринбурга

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего жителя Екатеринбурга Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, ребенок мечтал проехать на боевом танке. Его мечта сбылась: во время генеральной репетиции парада Победы мальчик проехал на танке Т-72Б3 и бронемашине "Тигр" по центральной площади Екатеринбурга.

С просьбой к командующему войсками ЦВО обратились родители Максима. Во время личного приема генерал Лапин вручил семье приглашения на парад Победы 9 мая в Екатеринбурге, а также пообещал прокатить ребенка на танке.

(2019)|Фото: Центральный военный округ

Ребенка на инвалидном кресле во время поездки на танке и на бронемашине сопровождали врачи и родители.

Кроме того, командующий ЦВО пообещал устроить и другим детям, которые страдают спинальной мышечной атрофией, поездку на полигон Свердловский под Екатеринбургом для знакомства с боевой техникой. На специальном автобусе в сопровождении медиков офицеров дети смогут погрузиться в армейские будни.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика из Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дети, военные, танк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 209

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети