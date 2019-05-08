08 Мая 2019
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Экономика В России

Эксперты сообщили, почему в России подорожал хлеб

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" сообщили, с чем связан рост цен на хлебобулочные изделия.

Как сообщила представитель организации Ирина Нагайцева, основания для роста сложились еще в августе-сентябре 2018 года, а основной причиной необходимости их повышения было удорожание пшеницы и муки.

Кроме того, в текущем году вырос НДС, что также отразилось на стоимости хлебобулочных изделий.

По информации Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в апреле подорожали на 8,2%, по сравнению с данными год назад. Как считают в "Руспродсоюзе", в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются, сообщают РИА "Новости".

Напомним, по итогам 2019 г. эксперты прогнозируют рост цен на хлеб на 5-6%. Такое заявление сделали в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

"Прогноз РОСПиК по росту цен на хлеб в 2019 г. на 5-6%, исходя из имеющихся данных, сохраняется", - заключили в РОСПиК.

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Эксперты сообщили, почему в России подорожал хлеб

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Теги: хлеб, мука, Руспродсоюз



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