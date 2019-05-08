08 Мая 2019
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Экономика В России

Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики РФ на текущий год

Еврокомиссия понизила прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,5%.

Как говорят в организации, пересмотр прогноза связан с ухудшением темпов роста экономики во всём мире, в том числе и в России. Ранее аналитики Еврокомиссии ожидали  рост ВВП РФ в 2019 году в 1,6%.

В то же время ЕК снизила цифры ожидаемого роста экономики в ЕС и зоне евро. Так, экономика еврозоны вырастет в 2019 году на 1,2% против осенних 1,9% и на 1,5% в 2020 году вместо ожидавшихся ранее 1,7%, сообщает news.ru.

Напомним, в сентябре 2018 года премьер Дмитрий Медведев предрек россиянам "непростой" шестилетний цикл в экономике. По прогнозам кабмина, экономический рост в 2019 году замедлится, однако в перспективе он должен ускориться и обогнать общемировой.

В конце декабря Медведев назвал "вполне позитивными" экономические итоги года. Такое мнение он озвучил в ходе традиционной беседы с телеканалами.

В минувшем феврале глава кабмина сообщил, что через шесть лет экономику страны ожидает мощная "гравитация".

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Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики РФ на текущий год

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Теги: рост экономики, ВВП, Еврокомиссия



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