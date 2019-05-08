Walt Disney перенес премьеру "Аватара-2" на год

Премьера фантастического фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар-2" перенесена на один год.

В кинотеатрах ленту покажут 17 декабря 2021 года, хотя изначально планировалось в декабре 2020 года. Кроме того, позже на экраны выйдут и остальные части "Аватара" - вплоть до декабря 2027 года. Это связано с покупкой компании Walt Disney Studio большей части кино- и телевизионных активов 21st Century Fox.

Также компания объявила о выходе новой трилогии "Звездных войн". Первый фильм появится в кинотеатрах 16 декабря 2022 года. Остальные части выйдут на экраны в декабре 2024 и 2026 годов, сообщает "Коммерсант".

Ранее Джеймс Кэмерон раскрыл подробности второй части блокбастера "Аватар". Он рассказал о сюжете картины. Вторая часть будет посвящена судьбе солдата Джейка Салли, который остался жить среди представителей племени Нави. По его словам, у главных героев - Джейка и Нейтири - родится дочь, но этот момент не будет запечатлен, а по сценарию ребенку сразу восемь лет.

Также режиссер заявил, что уже отснят важный эпизод, в котором происходит ссора между родителями, при этом он будет представлен глазами девочки.