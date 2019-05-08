Walt Disney перенес премьеру "Аватара-2" на год

08 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Walt Disney перенес премьеру "Аватара-2" на год

Премьера фантастического фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар-2" перенесена на один год.

В кинотеатрах ленту покажут 17 декабря 2021 года, хотя изначально планировалось в декабре 2020 года. Кроме того, позже на экраны выйдут и остальные части "Аватара" - вплоть до декабря 2027 года. Это связано с покупкой компании Walt Disney Studio большей части кино- и телевизионных активов 21st Century Fox.

Также компания объявила о выходе новой трилогии "Звездных войн". Первый фильм появится в кинотеатрах 16 декабря 2022 года. Остальные части выйдут на экраны в декабре 2024 и 2026 годов, сообщает "Коммерсант".

Ранее Джеймс Кэмерон раскрыл подробности второй части блокбастера "Аватар". Он рассказал о сюжете картины. Вторая часть будет посвящена судьбе солдата Джейка Салли, который остался жить среди представителей племени Нави. По его словам, у главных героев - Джейка и Нейтири - родится дочь, но этот момент не будет запечатлен, а по сценарию ребенку сразу восемь лет.

Также режиссер заявил, что уже отснят важный эпизод, в котором происходит ссора между родителями, при этом он будет представлен глазами девочки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Walt Disney перенес премьеру "Аватара-2" на год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Аватар, кино, Walt Disney



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.02.2019 09:53 Мск Кэмерон раскрыл сюжет второго "Аватара" и назвал дату премьеры

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 203

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети