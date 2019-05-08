Россельхознадзор: пятая часть молочной продукции оказалась фальсификатом

Стало известно, сколько молока и прочих молочных продуктов в России являются фальсифицированной.

В Россельхознадзоре сообщили, что в стране ежегодно производят около 5,5 млн т переработанного питьевого молока, около трех миллионов тонн кисломолочных продуктов и 400 тыс. т мороженого.

По итогам прошлого года 21,6% продукции являлось фальсификатом. Другими словами, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу.

В ведомстве говорят, что решить данную проблему можно путем обязательной ветеринарной сертификации готовой молочной продукции, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, дешевое зарубежное сухое молоко нанесло сокрушительный удар по российскому молочному рынку. От падения цены на сырое молоко фермеры потеряли десятки миллиардов рублей, в результате растет социальное напряжение.

Депутат Государственной думы от Алтайского края Иван Лоор сообщил, что полностью запретить ввоз сухого молока не получится, однако контролировать объемы ввоза – задача вполне выполнимая. Мерой защиты внутреннего рынка может стать увеличение ввозных пошлин, что использует тот же Евросоюз.