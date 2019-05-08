Опубликован график праздничных и выходных дней в 2020 году

08 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Опубликован график праздничных и выходных дней в 2020 году

Министерство труда России подготовило предложения о переносе выходных дней в 2020 году.

Предлагается выходные дни 4 и 5 января, который выпадают на субботу и воскресенье, перенести на 4 и 5 мая соответственно. Как говорится в постановлении Минтруда, это позволит рационально распланировать рабочее время в организациях и учесть интересы россиян по созданию условий для полноценного отдыха не только в зимнее время, но и в весенне-летний период.

Таким образом, график праздничных и выходных дней будет выглядеть так: с 1 по 8 января; с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 4 ноября, сообщают "Известия".

Напомним, в 2019 году майские праздники принесли россиянам дополнительные девять дней отдыха. Жители страны не работали с 1 по 5 мая. Следующие выходные продлятся с 9 по 12 мая при трехдневной рабочей неделе.

По словам макроаналитика "Райффайзенбанка" Станислава Мурашова, негативные последствия для экономики из-за сокращения до 18 рабочих дней в мае будут компенсированы уже в июле. В 2019 году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247. По словам эксперта, в целом экономике России длинные праздники в мае не навредят, так как "от количества рабочих дней люди не станут меньше есть, или больше покупать".

Однако отрицательный эффект из-за длинных выходных в мае может возникнуть в сфере промышленного производства, доля которого в ВВП составляет 20%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Опубликован график праздничных и выходных дней в 2020 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минтруд, праздники, выходные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.05.2019 03:00 Мск Эксперт: Майские праздники не нанесут ущерб российской экономике

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 203

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети