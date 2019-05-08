Опубликован график праздничных и выходных дней в 2020 году

Министерство труда России подготовило предложения о переносе выходных дней в 2020 году.

Предлагается выходные дни 4 и 5 января, который выпадают на субботу и воскресенье, перенести на 4 и 5 мая соответственно. Как говорится в постановлении Минтруда, это позволит рационально распланировать рабочее время в организациях и учесть интересы россиян по созданию условий для полноценного отдыха не только в зимнее время, но и в весенне-летний период.

Таким образом, график праздничных и выходных дней будет выглядеть так: с 1 по 8 января; с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 4 ноября, сообщают "Известия".

Напомним, в 2019 году майские праздники принесли россиянам дополнительные девять дней отдыха. Жители страны не работали с 1 по 5 мая. Следующие выходные продлятся с 9 по 12 мая при трехдневной рабочей неделе.

По словам макроаналитика "Райффайзенбанка" Станислава Мурашова, негативные последствия для экономики из-за сокращения до 18 рабочих дней в мае будут компенсированы уже в июле. В 2019 году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247. По словам эксперта, в целом экономике России длинные праздники в мае не навредят, так как "от количества рабочих дней люди не станут меньше есть, или больше покупать".

Однако отрицательный эффект из-за длинных выходных в мае может возникнуть в сфере промышленного производства, доля которого в ВВП составляет 20%.