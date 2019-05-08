В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево рейс, который готовился к вылету в Ригу.

Как сообщает телеграм-канал Mash, пассажиров вывели из лайнера.

В салоне был запах горелой проводки. Вылет был запланирован на 23:00 мкс, однако рейс пришлось отменить.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

По информации СМИ, доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов при посадке лайнера.