08 Мая 2019
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Экономика В России

Банк России перевел свои активы из США в Китай

ЦБ РФ по итогам прошлого года резко изменил географическое распределение своих активов в иностранной валюте и золоте.

Так, доля американских активов упала с 29,9% от всех резервов Банка России до 9,7%, говорится в годовом отчете регулятора. В то же время резко выросли китайские и японские активы — с 2,6 до 14,1% и с 1,5 до 7,5% соответственно. В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде — с 2,8 до 2,3%.

Также регулятор вдвое снизил долю своих активов в долларах США — с 45,8 до 22,7% от рыночной стоимости. Вместе с этим доля активов в юанях выросла с 2,8 до 14,2%, в евро — с 21,7 до 31,7%, в золоте — с 17,2 до 18,1%, сообщает РБК.

В ноябре 2018 года The Wall Street Journal, ссылаясь на данные ЦБ, сообщила, что России удалось ослабить влияние доллара в своей экономике. К таким выводам издание пришло, исходя из нескольких показателей: во-первых, доля доходов от экспорта в долларах снизилась во втором квартале 2018 года до 68% – против 80% в 2013 году. Во-вторых, в сентябре сократилась доля вкладов частных лиц и компаний в иностранных валютах в российских банках – сейчас 26%, два года назад – 37%.

Наконец, еще одним доводом стало то, что в двусторонней торговле между Россией и Китаем увеличились расчеты в рублях и юанях – за четыре года доля таких расчетов выросла в четыре раза. Однако все равно цифра невелика – 19%.

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Банк России перевел свои активы из США в Китай

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Теги: Центробанк РФ, Китай, Япония, США, доллары, валюта



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