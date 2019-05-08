"Аэрофлот" будет платить зарплату семье погибшего бортпроводника SSJ-100

Авиакомпания "Аэрофлот", которой принадлежал сгоревший в московском аэропорту Шереметьево SSJ-100, намерена выплачивать среднемесячную заработную плату погибшего в катастрофе бортпроводника Максима Моисеева его семье.

"Аэрофлот" с мая 2019 года будет ежемесячно перечислять среднемесячную заработную плату Максима с учетом индексации его семье вплоть до совершеннолетия его младшего брата Артема 2015 года рождения", — говорится в письме перевозчика сотрудникам.

При этом в компании отказались сообщить размер среднемесячной зарплаты погибшего стюарда, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, в случае, если экспертиза катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево будет указывать на то, что проблемы, в том числе, и в самом самолете, то "Аэрофлот" его использовать не будет.

Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая, по данным СКР, на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

По информации СМИ, доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов при посадке лайнера.