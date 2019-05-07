07 Мая 2019
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Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

Политологи назвали позорной безответственностью выходки оппозиции на Первомае

Первого мая в Северной столице традиционно проходят демонстрации и шествия. Грандиозная колонна численностью почти 20 тысяч человек прошла по Невскому проспекту и в этот первомай. В ее рядах были представители всех политических организаций и движений. Причем диаметрально противоположных идеологически - правые либералы шагали вместе с коммунистами.

Стоит отметить, что одними только политическими активистами первомайское шествие в Петербурге не обошлось. В колонне были зоозащитники, представители различных экологических организаций, феминистки и многие другие. Ярким дополнением к шествию стала традиционная монстрация – люди в красочных образах несли странные, абсурдные и юмористические плакаты.

Вместе с тем, в первомайской колонне не обошлось без провокаций. Кураторы организаций часто не выполняли требования полиции и нарушали правила поведения массового мероприятия.

По мнению Владимира Соловейчика, политического и экономического аналитика, организаторы шествия должны нести ответственность за тех людей, которые идут в колонне позади них. «С моей точки зрения, надо разделить рядовых участников акции и организаторов. Надо четко понимать, что организаторы несут ответственность за всех тех, кого они ведут в своей колонне. Они обязаны сделать все, чтобы такого рода позорных инцидентов не произошло», – отметил Соловейчик.

Задержания в Санкт-Петербурге на Первое мая(2019)|Фото: NevexTV

Начавшиеся на шествии беспорядки стали причиной нескольких задержаний. По десять суток ареста получили координатор «Открытой России» в Петербурге Андрей Пивоваров и координатор городского штаба Навального Александр Шуршев. Если бы они четко следовали правилам проведения мероприятия и не допускали провокаций, то арестов удалось бы избежать. Организация «Открытая Россия» вообще признана нежелательной в нашей стране, поскольку получает иностранное финансирование от беглого олигарха Михаила Ходорковского, проживающего в Великобритании.

Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, выразил мнение, что организаторы в протестной колонне использовали шествие для реализации своих политических целей, амбиций и игр. Что, в общем-то, довольно типично для оппозиции.

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Политологи назвали позорной безответственностью выходки оппозиции на Первомае

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Теги: первомай, питерская оппозиция, первомайское шествие в Петербурге , задержания



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