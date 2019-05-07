В Зауралье бывший директор интерната для умственно отсталых и его жена отправятся в тюрьму за мошенничество и растрату

В Шадринске состоялся суд над бывшим директором интерната для умственно отсталых детей и его женой. Их признали виновными растрате и мошенничестве.

Бывший директор в 2015 году заключал договоры на поставку продуктов питания по заведомо завышенным ценам с единственными поставщиками - эти организации были подконтрольны его жене, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Часть продуктов были плохого качества.

Помимо этого жена директора поставляла в Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов продукты по завышенным ценам, причинив ущерб более 900 тыс. руб.

Экс-директору детского дома дали 3 года лишения свободы, его жене - 4 года в колонии общего режима. На дорогой внедорожник супружеской пары был наложен арест.