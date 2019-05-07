Таджики везут в Челябинск мед и мясо домашнего производства - в аэропорту гостинцы изымают

Жители Таджикистана везут в Челябинск потенциально опасные продукты, которые не имеют необходимых документов - это мед, мясо и молочная продукция домашнего производства.

В аэропорту всего за неделю сотрудники Россельхознадзора уничтожили 20 кг такой продукции.

За неделю выявлено 11 фактов ввоза продукции без документов - таджики провозят их в ручной клади.



"Приходится продукцию изымать, денатурировать и уничтожать, а нарушителей привлекать к административной ответственности. Разрешен ввоз животноводческой продукции без документов не более 5 кг на человека, только в заводской упаковке и при условии эпизоотического благополучия местности вывоза продукции", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.