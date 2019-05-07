СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Стало известно о чем говорили пилоты сгоревшего самолета SSJ-100 с диспетчерами - канал РЕН-ТВ опубликовал расшифровку.

"Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", - сообщил командир Денис Евдокимов.

Самолет приземлился не сразу - до этого ему пришлось сделать еще один круг над "Шереметьево".

Также судя по переговорам, пилоты знали о погибших на борту пассажирах.

"Обнаружено внутри самолета около десяти трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, один погибший находится рядом с самолетом", - отметили пилоты.

Напомним, в результате жесткой аварийной посадки и пожара самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек. Среди возможных причин ЧП: ошибка экипажа, погодные условия и неисправность самолета.