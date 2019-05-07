07 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Кравчук заявил, что Хрущев "заставил" Украину взять Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году тогдашний советский лидер Никита Хрущев "заставил" Украину принять в свой состав Крым. Так он сказал изданию "Апостроф".
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По его словам, Хрущев будто бы лично приехал в Киев, пришел в первому секретарю ЦК Компартии УССР и сказал: "Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться".

"Нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы сто десять миллиардов долларов", - сказал Кравчук, не уточнив, как он посчитал эти расходы.

Он добавил, что верит: наступит время, когда Крым не сможет жить без Украины, и у него даже "есть сигналы, что в Крыму не столь проста ситуация".

Он считает, что Украине просто нужно "начать жить нормально, как живут люди в Европе, - без коррупции, без бедности такого бешеного масштаба, без войны". И Крым сам попросится в состав Украины.

Сенатор и бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков назвал слова Кравчука "великой глупостью".

Напомним, недавно Кравчук посоветовал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому снять блокаду Крыма.

Дочери офицеров, Севастополь(2014)|Фото: Накануне.RU

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Кравчук заявил, что Хрущев "заставил" Украину взять Крым

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Теги: Украина, Крым, Леонид Кравчук



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