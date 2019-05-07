Челябинские депутаты отчитались о доходах и имуществе: владелец "Речелстрой" заработал 5,9 млн рублей, а бывший главврач приобрел квартиру в Таиланде

Депутаты Челябинской городской думы отчитались о доходах и имуществе за 2018 год. Самый высокий доход задекларировал президент торгово-промышленной группы фирм "ВИПР" Виталий Рыльских в размере 286,9 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Его доход за год вырос почти в два раза, поскольку за 2017 год он заработал 119,7 млн руб. В собственности у депутата пять земельных участкам общей площадью около 130 тыс. кв.м, три жилых дома, шесть нежилых здания, квартира (1/2 доля), а также автомобиль Роллс-ройс фантом, мотолодка Wyatboad, мотолодка Тортилла, маломерное судно Плоскодонка, мотолодка Краб R-285, снегоход скандик и четыре прицепа.

Вырос доход и у генерального директора ЗАО "СК-Легион" Александра Букреева. Он отчитался за 258,8 млн руб. (214 млн руб. в 2017 году). Ему принадлежит девять жилых домов, один из которых находится в Португалии, две квартиры, два гаража, 12 нежилых помещений и сооружение электроэнергетики, еще два земельных участка и два нежилых помещения находятся в долевой собственности. Также у депутата несколько автомобилей: Лэнд Ровер Дискавери, Лексус LX570, Мицубиси Паджеро, бурильно-крановая машина БКМ3178101А, квадроцикл Поларис 800 EFI BIG BOSS, снегоход Yamaha VK-540T, снегоболотоход Arctic Cat, квадроцикл Поларис Sportman и две резиновые надувные лодки.

Доход в размере 141,8 млн рублей задекларировал Илья Мительман. В собственности у него земельный участок, жилой дом, три квартиры и 32 нежилых помещения. В его декларации отмечается, что источником приобретения 35 объектов недвижимости является договор уступки права требования. Из транспорта депутаты принадлежат Лексус LX450D и ВАЗ 2103.

Снизился доход у директора строительной компании "Никс" Николая Серскова. В 2016 г. его доход составлял 225,9 млн руб., в 2017 г. – 129,2 млн руб., в 2018 г. – 97,7 млн руб. При этом собственности у депутата стало больше – шесть земельных участков, 19 нежилых здания и автомобили Мерседес S500М, Тойота Камри, Мерседес GL500, Рено Дастер, а также мотовездеход CAN-AM outlander и прицеп. В долевой собственности у него земельный участок площадью более 38 тыс. кв.м.

Супруга Серскова в 2018 г. заработала 169,9 млн руб.

Добавим, что зарубежное имущество задекларировал Олег Иванов – депутату и его супруге принадлежат квартира и машиноместо в Испании, а у Михаила Вербитского есть квартира в Таиланде.

Добавим, что учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок, обвиняемый в мошенничестве, задекларировал доход в размере 5,9 млн руб., еще 5,3 млн руб. заработала его супруга. В собственности у депутата жилой дом, земельный участок, две квартиры и Москвич М 2140. У супруги собственности больше – девять квартир, три нежилых помещения и Лэнд Ровер Рэндж Ровер.

Напомним, дольщики "Речелстроя" уже несколько лет добиваются своих квартир. В ноябре 2017 г. дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками, по итогам которой стало известно, что достраивать дома будет компания "Западный луч". Однако, по словам дольщиков, строительство домов не ведётся. В начале апреля к областному правительству пришло порядка 100 дольщиков компании "Речелстрой". Они передали свои обращения врио губернатора, в которых просят Алексея Текслера взять ситуацию на контроль.