07 Мая 2019
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В Нефтеюганске мужчина спрыгнул с моста на льдину

В Нефтеюганске сегодня мужчина спрыгнул с моста в реку Юганская Обь, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Югре.

Сообщение о "прыгуне" в единую диспетчерскую службу поступило в 5.02. Звонивший сообщил, что мужчина жив, лежит на льдине и нуждается в помощи. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ГИМС, "скорой помощи", администрации города.

Мужчина находился в 120 метрах от берега, но добраться до него оказалось непросто из-за ледяных торосов. На помощь пострадавшему пришел общественный спасатель: надев спасательный жилет и вооружившись веревкой, он на резиновой лодке добрался до "прыгуна" по свободному от льда участку реки, пересадил в лодку и дотащил его вместе с лодкой на максимально возможное расстояние к берегу.

Помощь в спасении мужчины добровольцу оказал пожарный. С помощью спасательной веревки и лестницы-палки, он помог доставить пострадавшего на берег. Мужчина был передан бригаде "скорой помощи". По словам медиков, его жизнь вне опасности.

Полиция сейчас выясняет причины, по которым мужчина совершил прыжок.

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В Нефтеюганске мужчина спрыгнул с моста на льдину

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Теги: мужчина, прыжок, пострадавший, льдины, помощь, спасатели



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