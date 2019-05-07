07 Мая 2019
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Дочь погибшего сенатора Тюльпанова рассказала Малахову про жизнь с Александром Кержаковым

Дочь погибшего два года назад сенатора Вадима Тюльпанова Милана (25) недавно закончила бракоразводный процесс с экс-футболистом сборной России Александром Кержаковым (36). Камнем преткновения стала опека над общим сыном пары.
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Теперь Тюльпанова решила рассказать о ситуации в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". На съемки она пришла со своим адвокатом Александром Добровинским.

"Мне было очень нелегко решиться на откровенный разговор с Андреем Малаховым. Так как прежде всего на кону стоит жизнь моего Тёмы и моя собственнная жизнь, с которой я раньше , из-за сильных чувств к мужчине, позволяла делать все, что угодно. Я пережила непростой период за последние 2 года и готова честно обо всем вам рассказать. Но если я сейчас об этом вам не расскажу, кто ещё об этом расскажет? И когда?" – пишет Милана в Instagram.

Тюльпанова намерена рассказывать об абьюзинге, который считает "огромной проблемой современного общества". "Мне страшно за последствия моей исповеди, если таковой её можно назвать, и я хочу открыто сказать об этом здесь", - говорит Тюльпанова.

Напомним, расставание Тюльпановой и Кержакова фактически произошло через несколько месяцев после рождения их ребенка. Кержаков намекал на то, что бывшая супруга употребляла наркотики и нуждается в лечении. Тюльпанова, в свою очередь, рассказывала о домашнем насилии.

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Дочь погибшего сенатора Тюльпанова рассказала Малахову про жизнь с Александром Кержаковым

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Теги: милана тюльпанова, александр кержаков, развод, андрей малахов



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