Спикер думы Нижневартвоска поздравл с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Петра Арышева

Спикер думы Нижневартовска Максим Клец поздравил с наступающим Днём Победы ветерана Петра Арыщева, сообщили Накануне.RU в пресс-службы мэрии.

Клец заявил, что 9 Мая – "день нашей общей памяти, когда мы с особой гордостью ощущаем себя гражданами великой страны, спасшей мир от фашизма.

"Пройдут годы, сменятся поколения, но День Победы навсегда останется главным праздником для россиян. Мы чтим и помним тех, благодаря кому мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Благодаря вашему поколению, людям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне. Спасибо вам за это. Желаю вам здоровья, счастья и долгих лет жизни", - сказал Клец.

Арышев родился 23 февраля 1925 г. в с. Арышево Кемеровской области. Из семьи на фронт отправились два брата и отец. Домой никто из них не вернулся. В январе 1943 года пришла очередь встать в строй и Петру Алексеевичу. Попал в 89 гвардейскую краснознамённую стрелковую Белгородско-Харьковскую дивизию, 270 гвардейский стрелковый полк, батарею 45-миллиметровых противотанковых пушек. Дивизия, в которой воевал Арышев, освобождала Белгород, Харьков, Полтаву, Кременчуг. В одном из боёв получил ранение. Сначала лечился в госпитале, затем отправился в военное училище, где и встретил День Победы. Особых столов, вспоминает ветеран, тогда не накрывали. А вот песни, в том числе и знаменитую "Катюшу", пели много и очень громко.

После войны Пётр Арышев ещё много лет был в строю. Служил в разных воинских подразделениях. Уволился в запас в 1968 году. А после ещё 17 лет работал в школе военруком. Сегодня Арышев – один из активистов местного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. В День Победы он планирует принять участие в параде в Нижневартовске.