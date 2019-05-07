07 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский заявил о своих приоритетах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал свои приоритеты в политике. Ими станут победа над коррупцией, демонополизация в энергетике и деолигархизация в СМИ. Об этом он сказал на встрече с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом в Киеве, сообщает пресс-служба Зеленского.
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Он подчеркнул, что будет не бороться с коррупцией, а побеждать ее. Также он заверил еврокомиссара, что "европейский выбор Украины безальтернативный".

В свою очередь, Хан предложил свою помощь в переговорах с Россией по транзиту газа после 2019 года.

Как сообщало Накануне.RU, на днях Зеленский заявил, что у Украины с Россией общая только граница, а в его штабе пообещали двигаться в НАТО и ЕС.

Напомним, дата инаугурации Зеленского будет определена не ранее 14 мая, но состоится не позднее 2 июня.

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Зеленский заявил о своих приоритетах

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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