Экс-чиновница Ольга Глацких зарегистрировала свой фонд "Ты можешь сам"

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, работая во Дворце игровых видов спорта, создала свой фонд "Ты сможешь сам". Регистрация зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фонд "Ты сможешь сам" зарегистрировали 26 апреля 2019 года, а возглавляет его сама Ольга Глацких. В документе сказано, что компания будет оказывать финансовые услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Вид деятельности - образование в области спорта и отдыха.

Напомним, в прошлом году Глацких "прославилась" на всю страну своим заявлением о том, что государство ничего не должно молодежи и вообще "не просило рожать". После скандала она покинула пост главы молодежного департамента, но без работы долго не сидела - сейчас Ольга является заместителем директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге.

Ранее она обещала провести летом международные спортивные сборы в Испании, в которых примут участие гимнастки со всей России. Также вместе с Ольгой Сметаниной (организатор конкурсов красоты, - прим.) они решили реализовать новый грандиозный проект "Фестиваль красоты и спорта".