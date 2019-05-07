07 Мая 2019
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Общество В России

В РФ в ближайшее время упростят правила установления инвалидности

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.

На заседании правительства глава кабмина сообщил, что сократятся сроки и будет упрощена процедура освидетельствования.

Также премьер заявил о поэтапном переходе к электронному обмену документами, которые при этом оформляются.

"Чтобы не нужно было ходить по инстанциям, какие-то дополнительные бумаги собирать, чтобы все можно было делать через портал государственных услуг", - цитирует Медведева пресс-служба кабмина.

В декабре сообщалось, что в России максимально упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности. Так, теперь документы из медорганизаций передаются в экспертизу без участия граждан.

Отмечалось, что Минтруд стремится перевести взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в режим электронного документооборота.

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В РФ в ближайшее время упростят правила установления инвалидности

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Теги: инвалидность, дмитрий медведев



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