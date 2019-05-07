07 Мая 2019
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Общество В России За рубежом

Сергей Лазарев показал отрывок своего номера для "Евровидения"

Российский певец Сергей Лазарев (36) снова готовится к сложному в плане реализации номеру. Судя по всему, на "Евровидении-2019" его команда, как и в 2016-м, сделала ставку на визуальную составляющую.
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В Instagram певец показал отрывок с первой репетиции номера. Сергей исполняет песню "Scream", появляясь на сцене из темноты и пропадая снова. Рядом появляются его "проекции" – то ли отражения, то ли видеоролики. Три года назад Лазареву вообще приходилось рисковать здоровьем и почти вслепую забираться на огромный экран, где тоже появлялись проекции и 3D-эффекты.

"Ну что же! Вот и официальный отрывок Первой репетиции!!! Мало пока что понятно из этого видео))) но сразу раскрывать всех секретов и не надо)) Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!", - написал певец.

В этом году "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве, финал состоится 18 мая. Для того, чтобы выступить в нем, Лазареву надо пройти полуфинал, в котором он посеян под 13-м номером. В прошлом году Россию представляла певица Юлия Самойлова, она не смогла отобраться в финал конкурса.

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Сергей Лазарев показал отрывок своего номера для "Евровидения"

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Теги: сергей лазарев, евровидение-2019, репетиция



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Ранее 07.05.2019 10:32 Мск Сергей Лазарев отправился на первую репетицию "Евровидения"

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